В Париже из-за наводнения закрылись станции метро

Из-за ливней в Париже затопило улицы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, проливной дождь в полдень парализовал жизнь в Париже.

Некоторые станции метро временно закрыты из-за наводнения.

Метеорологическая служба Франции объявила оранжевое предупреждение о риске шторма и проливных дождей в юго-западном регионе.

В юго-восточном регионе ожидается сильный ветер и ливни с градом.