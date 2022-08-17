https://news.day.az/world/1487711.html В Париже из-за наводнения закрылись станции метро - ФОТО - ВИДЕО
В Париже из-за наводнения закрылись станции метро - ФОТО - ВИДЕО
Из-за ливней в Париже затопило улицы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, проливной дождь в полдень парализовал жизнь в Париже.
Некоторые станции метро временно закрыты из-за наводнения.
Метеорологическая служба Франции объявила оранжевое предупреждение о риске шторма и проливных дождей в юго-западном регионе.
В юго-восточном регионе ожидается сильный ветер и ливни с градом.
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