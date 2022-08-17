Страны G7 призвали ограничить экспорт технологий в КНР

Страны-участницы G7 должны ограничить экспорт технологий в Китай для обеспечения безопасности в регионе.

Как сообщает Day.Az, об этом в среду заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече с членами правящей Консервативной партии в Белфасте.

"Нам следует удостовериться, что мы не экспортируем технологии, которые могут быть использованы против нас", -заявила Трасс.

Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Китай - страна с авторитарным режимом. По ее словам, китайские власти способны использовать технологические достижения для создания новых видов вооружения.