https://news.day.az/world/1487959.html Страны G7 призвали ограничить экспорт технологий в КНР
Страны G7 призвали ограничить экспорт технологий в КНР
Страны-участницы G7 должны ограничить экспорт технологий в Китай для обеспечения безопасности в регионе.
Как сообщает Day.Az, об этом в среду заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс на встрече с членами правящей Консервативной партии в Белфасте.
"Нам следует удостовериться, что мы не экспортируем технологии, которые могут быть использованы против нас", -заявила Трасс.
Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Китай - страна с авторитарным режимом. По ее словам, китайские власти способны использовать технологические достижения для создания новых видов вооружения.
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