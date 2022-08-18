В Тель-Авиве приветствуют восстановление дипотношений с Турцией

В Тель-Авиве с удовлетворением восприняли достижение Израилем и Турцией договоренности о восстановлении дипломатических отношений между двумя странами в полном объеме, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Я высоко ценю поднятие на самый высокий уровень дипломатических отношений с Турцией. Это важное событие, которое будет способствовать улучшению экономических отношений, развитию взаимного туризма, а также дружбы между израильским и турецким народами", - написал в соцсетях президент Израиля Ицхак Герцог.

По его словам, Израиль придает важное значение установлению добрососедских отношений и духа партнерства на Ближнем Востоке.

Глава государства выразил уверенность, что представители всех религий, включая мусульман, иудеев и христиан, "могут и должны жить вместе и в мире".

Согласно заявлению пресс-службы правительства Израиля, восстановление отношений с Турцией является важным вкладом в региональную стабильность и имеет важное значение для экономики Израиля.

В израильском Кабмине выразили уверенность, что развитие связей с Анкарой будет способствовать укреплению позиций Израиля на международной арене.

Турция и Израиль договорились о восстановлении дипломатических отношений в полном объеме, включая взаимное назначение послов. Об этом сообщил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид также заявил, что Тель-Авив и Анкара решили полностью восстановить дипломатические отношения и вновь назначить послов и генеральных консулов.