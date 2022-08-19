Китаянка уволилась с работы из-за необычной причины

Жительница Китая уволилась с работы после того, как на ее свадьбу пришел только один из 70 приглашенных коллег, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как пишут местные СМИ, женщина проработала в компании пять лет и думала, что у нее хорошие отношения с коллегами, поэтому когда приглашала их на свадьбу, была уверенна, что они придут. Оказалось, единственным из сотрудников на торжестве был подопечный невесты, который, вероятно, подумал, что явка обязательна.

Китаянка пожаловалась, что чувствовала себя униженной перед остальными гостями, поэтому весь вечер провела с опущенной головой. После свадьбы она написала заявление на увольнение, потому что не смогла работать в коллективе, проигнорировавшем такой важный для нее день.

После того, как история невесты стала вирусной, пользователи соцсетей разделись на два лагеря. Одни люди посчитали, что женщина сделала правильный выбор, другие же обвинили ее в завышенных ожиданиях.