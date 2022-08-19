https://news.day.az/world/1488131.html Дерево «отомстило» пожилому лесорубу - ВИДЕО
Дерево «отомстило» пожилому лесорубу - ВИДЕО
Участник операции по вырубке деревьев запечатлел крайне неприятную ситуацию, в которорую угодил его приятель, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Престарелый "искатель" острых ощущений получил весьма болезненный опыт, когда срубленный ствол поднял его в воздух. Дважды получив удар между ног, главный герой видеоролика всё же сполз на землю, где другие дровосеки помогли ему подняться на ноги.
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