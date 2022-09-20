Мужчина покурил в самолете "Аэрофлота" и напал на бортпроводников

Мужчина покурил в самолете "Аэрофлота", следовавшим рейсом Самара-Москва, и напал на бортпроводников лайнера.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, конфликт начался с того, что бортпроводник попросил дебошира пройти в салон самолета, однако тот в ответ попытался открыть дверь воздушного судна. Мужчину, который, судя по всему, был пьян, сразу же скрутили, однако он попытался несколько раз ударить бортпроводника.

Чтобы удержать дебошира, члены экипажа попросили помощи у пассажиров, о случившемся оперативно доложили полиции. Пока мужчину держали, он утверждал, что хотел "просто выйти", попутно оскорбив бортпроводников.

Прибывшие полицейские заковали его в наручники и вывели с самолета. Дебошир получил административное наказание за курение.