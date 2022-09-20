Жители Румынии заблокировали мост для грузовиков, строящих базу НАТО

Жители города Чинкшор в Румынии заблокировали проезд для военных грузовиков, участвующих в строительстве базы НАТО вблизи уезда Брашов. Об этом сообщил телеканал TVR, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что колонна с военной техникой застряла на мосту, где местные жители преградили машинам путь бетонными блоками.

"Мост является одним из немногих подъездных путей к полигону в Чинку, где ведутся работы по строительству базы для боевой группы НАТО", - говорится в сообщении TVR.

Как отмечают жители Чинкшора, в случае обрушения моста они могут лишиться всех подъездных дорог, поскольку другой мост поблизости ранее был закрыт на снос. Уточняется, что по мосту может передвигаться транспорт весом не более 12 тонн, однако министерство обороны Румынии направляет по нему грузовики, перевозящие танки весом в 60 тонн.