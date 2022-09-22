США и ряд стран призвали избегать необоснованных запретов на вывоз удобрений

Страны-участницы Глобального саммита продовольствия, состоявшегося в Нью-Йорке во вторник, призвали избегать введения необоснованных запретов на экспорт продовольствия и удобрений. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам саммита, опубликованном на сайте Евросовета, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что в саммите участвовали представители правительства Испании и Соединенных Штатов Америки, Африканского союза, Европейского союза, Колумбии, Германии, Индонезии и Нигерии. Участники саммита подтвердили свою готовность обеспечить продовольственную безопасность "сотен миллионов людей по всему миру".

"Совокупное воздействие глобальной пандемии, растущее давление климатического кризиса, высокие цены на энергоносители и удобрения, а также затяжные конфликты, в том числе <...> в Украине, нарушили цепочки производства и поставок и резко увеличили глобальную нехватку продовольствия, особенно для наиболее уязвимых слоев населения", - говорится в заявлении.

Представители стран-участниц заявили о необходимости сохранять рынки продовольствия, удобрений и сельскохозяйственной продукции открытыми, а также избегать неоправданных ограничительных мер на экспорт сельхозпродукции и удобрений.