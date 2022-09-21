Полицейская жестокость в Армении

Полиция Армении применила силу на территории ереванского военного кладбища "Ераблур" в отношении родных погибших военнослужащих, до прибытия сюда руководства страны во главе с премьером Николом Пашиняном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, так силовики выводили с территории "Ераблура" родителей погибших военнослужащих, чтобы успеть к приходу руководства страны по случаю Дня независимости.

На кадрах видно, как группа полицейских подходит к сидящим на скамейке матерям и родственницам погибших военнослужащих, а после волокут их по кладбищу.

Отмечается, что полицейские при задержании родителей сломали палец матери одного из погибших военнослужащих и повредили руку другого родителя, находившихся на территории воинского кладбища "Ераблур".

В полиции Армении сообщили о задержании 37 родителей погибших военнослужащих - участников акции протеста на кладбище "Ераблур".

Представляем вашему вниманию кадры насилия полицейских Армении: