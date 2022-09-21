ВОЗ подтвердила новую вспышку лихорадки Эболы в Уганде

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили новую вспышку лихорадки Эбола в Уганде. Причем, отметили в ВОЗ, речь идет о достаточно редком суданском штамме. Помимо одного подтвержденного зарегистрировано еще восемь случаев подозрения на Эболу, сообщает Day.Az со ссылкой на Новости ООН.

По данным ВОЗ, это заболевание поражает людей и приматов и обычно протекает в тяжелой форме. Уровень смертности при заражении суданским штаммом составляет от 41 до 100 процентов. Чтобы не допустить распространения вируса Всемирная организация здравоохранения отправила в Уганду необходимые препараты, включая вакцины. Однако пока нет клинических данных, указывающих на то, насколько эффективна данная вакцина именно против суданского штамма Эболы.