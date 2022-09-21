https://news.day.az/world/1497212.html Иранские силы безопасности жестоко подавляют протесты - ВИДЕО
Иранские силы безопасности жестоко подавляют протесты - ВИДЕО
Этой ночью иранские силы безопасности пытались жестоко подавить протесты, используя электрошокеры и палки.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Стрельба боевыми патронами и снарядами со слезоточивым газом по протестующим была зафиксирована во многих городах. Всего во время протестов десятки человек получили ранения, по меньшей мере 7 были застрелены.
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