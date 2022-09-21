Иранские силы безопасности жестоко подавляют протесты
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Этой ночью иранские силы безопасности пытались жестоко подавить протесты, используя электрошокеры и палки.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Стрельба боевыми патронами и снарядами со слезоточивым газом по протестующим была зафиксирована во многих городах. Всего во время протестов десятки человек получили ранения, по меньшей мере 7 были застрелены.