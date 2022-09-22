https://news.day.az/world/1497337.html Крушение вертолета в Турции - есть погибшие - ФОТО - ВИДЕО
Крушение вертолета в Турции - есть погибшие - ФОТО - ВИДЕО
Губернатор провинции Денизли на западе Турции Али Фуат Атик сообщил, что вблизи населенного пункта Чардак разбился вертолет, задействованный в тушении лесного пожара, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
К месту происшествия направлены группы спасателей.
Мэр Чардака Хюсню Йылмаз в свою очередь отметил, что пожарный вертолет упал в местечке Аджигёль.
По последним данным, в результате крушения вертолета погибли 2 человека, пятеро получили ранения.
В МВД Турции сообщили, что из семи человек, находившихся на борту вертолета, пятеро были гражданами России.
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