Крушение вертолета в Турции

Губернатор провинции Денизли на западе Турции Али Фуат Атик сообщил, что вблизи населенного пункта Чардак разбился вертолет, задействованный в тушении лесного пожара, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

К месту происшествия направлены группы спасателей.

Мэр Чардака Хюсню Йылмаз в свою очередь отметил, что пожарный вертолет упал в местечке Аджигёль.

По последним данным, в результате крушения вертолета погибли 2 человека, пятеро получили ранения.

В МВД Турции сообщили, что из семи человек, находившихся на борту вертолета, пятеро были гражданами России.