Четырехэтажный дом рухнул в Перми

Многоэтажка в Перми сложилась как карточный домик прямо на глазах у прохожих - сначала здание затрещало, от фасада стали откалываться куски бетона, посыпалась крыша, после чего ветхая конструкция попросту не выдержала. В результате один из подъездов рухнул.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на кадрах видно, что буквально за секунды до обрушения в считанных метрах от дома находились прохожие и припаркованные автомобили - и никаких предупреждающих ограждений не установлено.

Само здание было признано аварийным - последние жильцы покинули дом месяц назад, однако работы по его сносу администрация все это время откладывала. Сейчас все ближайшие тротуары и дороги экстренно перекрыли, а на территории организовали круглосуточную охрану.