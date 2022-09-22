Китай призвал ускорить выполнение Парижского соглашения по климату

Глава МИД КНР Ван И призвал мировое сообщество продвигать план перехода на зеленую энергетику и ускорить выполнение Парижского соглашения по климату. Об этом в четверг сообщила газета Global Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, выступая на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава МИД КНР призвал международное сообщество в ускоренном порядке принять все необходимые меры для достижения целей, заложенных в Парижском соглашении по климату, при соблюдении принципа общей, но дифференцированной ответственности.

Ван И также подчеркнул, что странам ООН следует продолжать практическую реализацию плана перехода с традиционных энергоносителей на зеленую энергетику, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и энергетический кризис, сообщает газета.

В 2015 году 197 стран приняли Парижское соглашение по климату в целях борьбы с глобальным потеплением. Оно предусматривает существенное сокращение выбросов парниковых газов, что должно ограничить повышение глобальной температуры в этом столетии до 2 градусов Цельсия. Среди мер, которые, по замыслу авторов данного документа, должны способствовать достижению этой цели, указано развитие возобновляемых источников энергии и сокращение использования ископаемого топлива.