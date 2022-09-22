Мост объят пламенем в китайском Аньхое.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Причина - ДТП, в котором грузовик с силиконовым маслом врезался в другое авто.

Однако паники на месте нет: очевидцы, столпившиеся вокруг горящего сооружения, спокойно стоят и снимают, как черные клубы дыма застилают небо.