https://news.day.az/world/1497568.html Мост объят пламенем в китайском Аньхое - ВИДЕО
Мост объят пламенем в китайском Аньхое - ВИДЕО
Мост объят пламенем в китайском Аньхое.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Причина - ДТП, в котором грузовик с силиконовым маслом врезался в другое авто.
Однако паники на месте нет: очевидцы, столпившиеся вокруг горящего сооружения, спокойно стоят и снимают, как черные клубы дыма застилают небо.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре