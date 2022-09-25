Оппозиция Британии запланировала упразднить палату лордов в случае победы на выборах

Оппозиционная Лейбористская партия Британии планирует заменить палату лордов (верхнюю палату парламента) на палату наций и регионов в случае победы на следующих выборах. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документ экс-премьера и бывшего лидера лейбористов Гордона Брауна, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно разрабатываемой лейбористами реформе госуправления, палата лордов будет трансформирована в палату регионов с правом обращаться в Верховный суд. Сейчас ведутся активные консультации с пэрами-лейбористами по этому предложению.

Палата лордов Англии возникла в XIV веке и тогда состояла исключительно из крупных феодалов - пэров, титулы которых могли передаваться только по наследству. Свое нынешнее название верхняя палата получила в 1544 году, а в 1649 была упразднена революционным правительством. Восстановлена в 1660 году.

Сейчас в палату лордов входят лорды духовные (высшее духовенство англиканской церкви) и лорды светские (пэры). 60% от общего числа ее членов составляют наследственные пэры, 36 % - пожизненные пэры.