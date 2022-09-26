Нефтяная компания Колумбии Ecopetrol нарастила поставки нефти в Европу

Колумбийская государственная нефтяная компания Ecopetrol нарастила экспорт нефтепродуктов в европейские страны на фоне сокращения поставок сырья из России. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на директора Ecopetrol Фелипе Байона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В беседе с агентством Байон заявил, что в этом году компания пробурит 600 новых скважин.

"Добыча нефти растет, и мы хотим быть уверены в том, что она продолжит расти", - цитирует Reuters директора Ecopetrol.

По данным агентства, в 2022 году около 40-50% нефти компания экспортирует в Азию. Отмечается, что в прошлом году этот показатель был равен 60%.

По словам Байона, снижение объемов поставок связано с тем, что в Азии растет конкуренция между российской, мексиканской, канадской и венесуэльской нефтью.