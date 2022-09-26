В Армении протестуют родители без вести пропавших солдат

Группа родителей военных, пропавших в результате последней провокации Армении на границе, собралась в понедельник утром у здания Минобороны Армении с требованием предоставить информацию о своих детях.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в беседе с журналистами один из участников акции Сережа Казарян сообщил, что не получал от сына никаких известий на протяжении 13 дней. Последний раз солдат связывался с родными утром 13 сентября.

"Мы обращаемся к премьер-министру Николу Пашиняну, у него тоже есть сын. Мы хотим получить информацию о детях, мы хотим знать, что делают, чтобы выяснить судьбу наших детей? Где они сейчас, живы ли они? Мы хотим знать", - сказал Казарян.

Мужчина сообщил, что обращался и в Красный Крест, однако и там не располагают необходимой информацией.

"Я не знаю, где мой сын - в плену ли он, погиб... Мы не понимаем, как можно смотреть сквозь пальцы на жизнь и судьбу наших детей", - восклицает отец военнослужащего.

Позже несколько участников акции вошли в здание оборонного ведомства. Другой участник пикета Айк Антанян рассказал, что их принял один из высокопоставленных военных, предположительно, начальник Генштаба.

"Кажется, это был начальник штаба. Нам сказал, что надо ждать, что поисковые работы продолжаются. Как только будет информация, нам сообщат", - сказал Антанян, чей сын Самвел служит всего два месяца и пропал с 15 сентября.

По его словам, он был в воинской части, встречался с сослуживцами, но ни у кого никакой информации нет.

"Едем в часть, нам говорят командир выехал на позиции. Затем направляемся туда, нам говорят командир вернулся в часть. Вновь возвращаемся в часть, говорят командир уехал на совещание. И так бесконечно. Никто не дает вразумительного ответа", - говорит Антанян.