В Тегеране молодежь выстроилась посреди улицы с "коктейлями Молотова"

В Тегеране недовольная молодежь выстроилась посреди улицы с "коктейлями Молотова" в ожидании действий силовых структур.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Отмечается, что молодые люди из квартала Юсуфабад, организовавшие накануне акцию протеста, выстроились на улице с "коктейлями Молотова" в ожидании спецназовцев.

Эти акции являются протестом против репрессивной политики иранского правительства. Правоохранители не осмелились подойти к демонстрантам, опасаясь последствий.

Прошлой ночью полицейские открыли огонь по людям, убив или ранив несколько человек.