https://news.day.az/world/1498454.html В Тегеране молодежь выстроилась посреди улицы с "коктейлями Молотова" - ВИДЕО
В Тегеране молодежь выстроилась посреди улицы с "коктейлями Молотова" - ВИДЕО
В Тегеране недовольная молодежь выстроилась посреди улицы с "коктейлями Молотова" в ожидании действий силовых структур.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Отмечается, что молодые люди из квартала Юсуфабад, организовавшие накануне акцию протеста, выстроились на улице с "коктейлями Молотова" в ожидании спецназовцев.
Эти акции являются протестом против репрессивной политики иранского правительства. Правоохранители не осмелились подойти к демонстрантам, опасаясь последствий.
Прошлой ночью полицейские открыли огонь по людям, убив или ранив несколько человек.
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