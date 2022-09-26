В России изменили правила поступления в вузы

В России сократили до пяти число специальностей, по которым абитуриент может одновременно участвовать в конкурсе. Решение об изменении правил поступления в вузы приняло Минобрнауки, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

До изменений число допустимых направлений для подачи документов составляло 10. Теперь абитуриенты смогут подать заявления в пять разных вузов на пять направлений в каждом из них.