В Турции заявили о готовности поставить Японии БПЛА

Турция готова осуществить поставку Японии турецких БПЛА, если японская сторона озвучит намерение их приобрести. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Токио сообщил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Конечно же, мы хотим усилить оборонное сотрудничество с Японией, - приводит слова главы МИД газета Nikkei. - Если Япония захочет приобрести нашу оборонную продукцию, включая БПЛА, то мы с радостью удовлетворим соответствующий спрос".

Чавушоглу также заявил, что в ближайшие дни делегации двух стран проведут встречу для обсуждения возможного партнерства в области обороны и обеспечения безопасности.

Глава МИД Турции прибыл в Токио для участия в церемонии государственных похорон убитого экс-премьера Японии Синдзо Абэ, которая пройдет 27 сентября.