Следователи установили личность напавшего на школу в Ижевске - это 34-летний местный житель, выпускник этой школы. Проверяется, был ли он последователем нацистской идеологии, сообщили в понедельник в пресс-службе СК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Следователями СК установлена личность напавшего на школу в Ижевске. Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец Ижевска, выпускник этой школы", - отметили в ведомстве.

"Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии", - сообщили в СК. Сейчас следователи проводят обыск по месту его жительства. Также они изучают личность нападавшего, его взгляды и окружение.

Утром в понедельник неизвестный устроил стрельбу в школе №88 в Ижевске, после чего он покончил с собой. Жертвами преступления стали 13 человек, в том числе 7 детей. Ранен 21 человек, включая 14 детей. По данным СК, мужчина был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Документов при нем не оказалось. СК возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему").