Европа будет сражаться за нефть и газ несколько зим подряд

Европа будет бороться за нефть и газ не только в наступающую зиму, но и в последующие после нее. Об этом пишет американское издание OilPrice, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сокращение поставок энергоносителей вследствие санкций против России и закрытие Москвой ключевых маршрутов экспорта трубопроводного газа приведет к тому, что Европа будет вынуждена бороться за нефть и газ и после наступающей зимы, отметили в публикации.

По данным издания, Европе придется уменьшать свой спрос на энергоресурсы, чтобы найти баланс на рынке не только в предстоящую зиму, но и в последующие.

Европейские промышленники оказались в ситуации, когда они могут или сократить производство или полностью закрыться из-за скачка цен на энергоносители. При этом отраслевые ассоциации заявляют, что предложенных Евросоюзом мер недостаточно для того, чтобы пережить хотя бы эту зиму.