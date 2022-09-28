https://news.day.az/world/1498958.html ВВС США определились со сроками испытания самолета с боевым лазером
ВВС США определились со сроками испытания самолета с боевым лазером
ВВС США проведут летные испытания самолета огневой поддержки AC-130J Ghostrider с боевым лазером Airborne High Energy Laser (AHEL) в 2023 году, сообщает Breaking Defense, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Демонстрационные полеты начнутся летом 2023 года и продлятся до осени. Пресс-секретарь командования Бекки Хейз сообщила, что результаты испытаний определят будущее лазера, сейчас для AHEL не разработана концепция использования.
AC-130J предназначен для поддержки наземных сил и точечного поражения целей. В арсенал самолета входит пушка GAU-23/A калибра 30 мм и гаубица M102, высокоточные бомбы и ракеты.
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