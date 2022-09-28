Израильские женщины поддержали иранок

Израильские женщины выразили поддержку протестующим в Иране в связи с убийством полицией нравов Моахсы Амини за неправильное ношение хиджаба.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

В Twitter-аккаунте Israel in persian опубликовано видео, на котором израильтянки держат в руках фотографию Махсы Амини.