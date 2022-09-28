https://news.day.az/world/1498982.html Израильские женщины поддержали иранок - ФОТО - ВИДЕО
Израильские женщины поддержали иранок - ФОТО - ВИДЕО
Израильские женщины выразили поддержку протестующим в Иране в связи с убийством полицией нравов Моахсы Амини за неправильное ношение хиджаба.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
В Twitter-аккаунте Israel in persian опубликовано видео, на котором израильтянки держат в руках фотографию Махсы Амини.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре