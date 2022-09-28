В Сирии нейтрализовали террористку, организовавшую поджоги лесов в Турции

Спецслужбы Турции провели очередную успешную операцию по нейтрализации террористов за пределами страны, передает Day.Az со ссылкой на TRT Haber.

Источники в структурах безопасности Турции сообщили о ликвидации в Сирии террористки РПК Сабах Огур, объявленной в международный розыск по линии Интерпола.

Операция была проведена в городе Алеппо.

Сабах Огур с позывным "Шилан Эмгихан" разыскивалась за организацию поджогов лесных массивов и планирование терактов в городах Турции.

Спецслужбы вышли на след Огур и организовали операцию на основе информации о прибытии террористки из Ирака в квартал Шейх Максут в Алеппо.

В 2010 году была нейтрализована сестра Сабах Огур - Захра, также орудовавшая в рядах террористов РПК.