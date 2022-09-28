Мужчина избил женщину на станции метро в Нью-Йорке

Преступник, якобы выпущенный из тюрьмы по программе демократов, избил женщину на станции метро в Нью-Йорке.



Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ранее мужчина был арестован аж 7 раз, также он отсидел за убийство собственной бабушки в 1990-х годах.