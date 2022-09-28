https://news.day.az/world/1499080.html У здания парламента Ирака разорвались минометные снаряды
У здания парламента Ирака разорвались минометные снаряды
Несколько минометных снарядов разорвались в среду у здания парламента Ирака, которое расположено в хорошо охраняемой "зеленой зоне" Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Hadath, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его информации, четверо сотрудников сил безопасности получили ранения.
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