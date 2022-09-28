У здания парламента Ирака разорвались минометные снаряды

Несколько минометных снарядов разорвались в среду у здания парламента Ирака, которое расположено в хорошо охраняемой "зеленой зоне" Багдада. Об этом сообщил телеканал Al Hadath, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, четверо сотрудников сил безопасности получили ранения.