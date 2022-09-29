Глава МВД Финляндии упала в обморок на брифиге

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Финляндии Криста Микконен потеряла сознание во время правительственного брифинга, посвященного ситуации с авариями на "Северных потоках".

Об этом следует из трансляции, которая велась на канале финского кабмина в соцсетях, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В мероприятии, которое проходило в Доме правительства в среду, 28 сентября, также приняли участие премьер-министр страны Санна Марин, глава МИД Финляндии Пекки Хаависто, министр обороны Антти Кайконен и министр внутренних дел Криста Микконен.

Глава МВД упала в обморок во время вопроса журналиста, перед этим она успела заявить, что Финляндия рассмотрит строительство заборов на границе с Россией. К потерявшему сознание политику сразу пришли на помощь, ей помогли подняться и покинуть зал. "Да, у нас был очень длинный день", - сказала премьер-министр Финляндии Санна Марин.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Швеции начала расследование по факту утечек газа с газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2". В стране назвали инцидент, в ходе которого произошла разгерметизация, грубой диверсией, и не исключили иностранного вмешательства.

Ранее Nord Stream AG сообщила о том, что в одно и то же время на трех нитках газопроводов в Балтийском море были обнаружены разрушения. Еврокомиссия призвала расследовать этот инцидент.