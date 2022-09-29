Министры энергетики ЕС обсудят цену на газ

Министры энергетики стран Евросоюза обсудят в пятницу на специальной встрече в Брюсселе возможное введение предельных цен на газ. Об этом сообщило в четверг агентство DPA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, Еврокомиссия указала, что для ограничения цен на европейском оптовом рынке в целом, а не только на импорт, необходимо создать централизованную систему взамен рынка, которая позволит нормировать распределение газа. В настоящее время, как отмечает DPA, на европейском уровне нет организации, которая могла бы технически это урегулировать.

Ранее Еврокомиссия сделала ставку на инициативы, которые в основном позволят сохранить механизм ценообразования. Поэтому она предложила начать с использования чрезмерной прибыли нефтегазовых компаний и многих производителей электроэнергии для облегчения бремени потребителей, а не для установления предельной цены. В пятницу, как указывает DPA, министры энергетики ЕС соберутся на специальную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить меры. Ожидается, что они согласятся на сокращение сверхприбылей. Также будет обсуждаться цена на газ.