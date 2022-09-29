Армения резко увеличит расходы на оборону

Армения в 2023 году резко увеличит расходы, в том числе и в сфере обороны.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом министр финансов РА Тигран Хачатрян заявил на заседании правительства, представляя проект госбюджета на 2023 год.

Согласно ему, Армения планирует увеличить оборонный бюджет на 47% в 2023 году, объем которого впервые превысит 1 млрд долларов.