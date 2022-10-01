Туркмения планирует закупить оборудование для увеличения производства сжиженного газа

Государственный концерн Turkmengaz ("Туркменгаз") намерен закупить оборудование для увеличения производства сжиженного природного газа. Об этом сообщила в субботу газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам прошедшего накануне заседания правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, заместитель председателя Кабинета министров Шахым Абдрахманов отчитался о проекте постановления "О закупке государственным концерном Turkmengaz материально-технического оборудования и средств". Так, модернизация производственных мощностей Багаджинского комплекса по очистке газа и выпуску сжиженного газа позволит вывести его на полную мощность, что в свою очередь будет способствовать наращиванию добычи голубого топлива на одноименном месторождении и производства сжиженного газа.

Отмечается, что президент Туркмении Сердар Бердымухамедов уже подписал постановление.

Багаджинский газоперерабатывающий комплекс был введен в эксплуатацию в 2006 году на месторождении в Лебапском велаяте (области) страны.