https://news.day.az/world/1499974.html Власти Венесуэлы освободили из-под стражи несколько граждан США - Байден
Власти Венесуэлы освободили из-под стражи несколько граждан США - Байден
Власти Венесуэлы освободили из-под стражи несколько граждан США, они возвращаются на родину. Об этом сообщил в субботу американский президент Джо Байден, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его словам, всего были освобождены семь человек, которые "долгие годы незаконно содержались под стражей" в Венесуэле. "Они скоро воссоединятся со своими семьями", - говорится в письменном заявлении американского лидера.
В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен пояснил, что речь идет о шести гражданах США, а также об одном обладателе постоянного вида на жительство в Соединенных Штатах.
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