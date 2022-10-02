В Индонезии резко выросло число погибших в результате инцидента на футбольном матче

Количество погибших в результате инцидента в матче чемпионата Индонезии возросло с 129 до 174 человек. Об этом сообщает AFP News Agency, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел на футбольном матче между клубами "Арема" и "Персебайя Сурабая". "Арема" в принципиальном матче индонезийской Лиги 1 уступил на своем поле команде со счетом 2:3. После окончания встречи фанаты проигравшей команды выбежали на поле для выяснения отношений со своими любимцами.

Сотрудники службы безопасности применили слезоточивый газ, который был направлен не только в адрес выбежавших на поле болельщиков, но и в сторону на трибуны, где началась паника и давка.

Позже министр безопасности Индонезии Мохаммад Махфуд заявил, что стадион был переполнен. На матч попало на 4 тысячи болельщиков больше установленной квоты сооружения.

Футбольная ассоциация Индонезии уже запретила "Ареме" проводить домашние матчи до конца сезона, а также приостановила проведение игр чемпионата на неделю.