В Турции перевернулся микроавтобус, много пострадавших

В турецкой провинции Эрзинджан перевернулся микроавтобус, пострадал 21 человек.

Как передает Day.Az, об сообщил CNN Turk.

ДТП произошло на трассе Эрзинджан-Сивас, в населенном пункте Кызылдаг в 04:30 по местному времени.

Водитель микроавтобуса, ехавшего из Бурсы в район Оваджык города Тунджели, потерял управление, и микроавтобус перевернулся. Пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь, они были госпитализированы для прохождения дальнейшего лечения.

Отмечено, что пассажиры микроавтобуса ехали на похороны в Оваджык.