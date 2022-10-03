https://news.day.az/world/1500163.html В Турции перевернулся микроавтобус, много пострадавших - ФОТО - ВИДЕО
В Турции перевернулся микроавтобус, много пострадавших - ФОТО - ВИДЕО
В турецкой провинции Эрзинджан перевернулся микроавтобус, пострадал 21 человек.
Как передает Day.Az, об сообщил CNN Turk.
ДТП произошло на трассе Эрзинджан-Сивас, в населенном пункте Кызылдаг в 04:30 по местному времени.
Водитель микроавтобуса, ехавшего из Бурсы в район Оваджык города Тунджели, потерял управление, и микроавтобус перевернулся. Пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь, они были госпитализированы для прохождения дальнейшего лечения.
Отмечено, что пассажиры микроавтобуса ехали на похороны в Оваджык.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре