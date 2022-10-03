Турция и Ливия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере энергоресурсов

Представители Турции и Ливии подписали в понедельник меморандум о сотрудничестве в сфере энергоресурсов. Об этом сообщил журналистам глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу по итогам состоявшихся в Триполи переговоров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Подписанный документ предусматривает сотрудничество компаний Турции и Ливии, проведение совместных исследований на суше и море, организацию зондажных работ в наших районах разграничения морских зон [в Средиземном море], - сказал турецкий министр. Его высказывания приводит телеканал TRT.

"Надеюсь, сегодня мы подпишем отдельный документ в газовой сфере", - добавил Чавушоглу, подчеркнув, что третьи страны "не вправе вмешиваться в договоренности между двумя суверенными государствами (Турцией и Ливией)".

Турецкая делегация во главе с Чавушоглу провела переговоры в Ливии по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В ее составе главы МИД, обороны, энергетики и торговли.