Число погибших при стрельбе в детском центре Таиланда выросло до 36

Число погибших в результате стрельбы в детском центре развития в Таиланде увеличилось до 36. Об этом сообщает администрация провинции на северо-востоке страны, где произошло ЧП.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, бывший сержант полиции Панья Кхамрап открыл стрельбу в детском центре 6 октября. Причины поступка неизвестны. По сообщениям ряда местных изданий, перед тем как направиться в детский центр, убийца расстрелял своих родных.

Кхамрап успел расстрелять около 90 человек. От полученных ран скончались 36 человек.

Как стало известно, мужчина покончил с собой. Уточняется, что Кхамрап год назад был уволен со службы из-за пристрастия к наркотикам.