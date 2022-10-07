Страны ЕС предупредили о последствиях введения потолка цен на газ

Введение потолка цен на газ может оставить страны ЕС без энергии. С таким предупреждением выступил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Возможно, у нас будет потолок цен, но не будет энергии", - сказал глава правительства и добавил, что страны блока - не единственные потребители энергии в мире. Беттель подчеркнул, что принимая подобные решения, необходимо быть очень аккуратными, ведь "последствия могут быть проблематичными".