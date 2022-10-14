В Армении острая нехватка военнослужащих

Министр обороны Армении Сурен Папикян накануне на заседании правительства, можно сказать, сделал сенсационное заявление об отказе от трехмесячных сборов, объявив о переходе на 25-дневный режим сборов, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Граждане 7 дней проходят подготовку, 14 дней несут боевое дежурство. Предстоящие сборы будут 25-дневными, мы отказываемся от трехмесячных сборов. Но это обязательно для всех военнообязанных граждан Армении", - сказал он.

"Пока многие пытались понять, что это значит, разбирающиеся в военной службе люди разъяснили: это означает, что любой, кто никогда ранее не служил, никогда не держал в руках оружия, все мужчины в возрасте до 50+ лет, в том числе, отслужившие 10-15-20 лет назад, будут отправлены на сборы, а в случае необходимости - еще и на охрану границы", - пишет издание.