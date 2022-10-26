Сегодня в городе Шираз провинции Хузестан на юго-западе Ирана был совершен террористический акт в религиозном храме Шахчыраг.

Как передает в среду Day.Az, местные СМИ сообщают, что в результате теракта 15 человек погибли и 45 получили ранения.

По предварительным данным, в храм вошли 3 вооруженных человека и открыли огонь. Согласно информации, двое боевиков задержаны, а один находится в розыске.