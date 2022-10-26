https://news.day.az/world/1506667.html Теракт в Иране: 15 погибших, 45 пострадавших - ВИДЕО
Теракт в Иране: 15 погибших, 45 пострадавших - ВИДЕО
Сегодня в городе Шираз провинции Хузестан на юго-западе Ирана был совершен террористический акт в религиозном храме Шахчыраг.
Как передает в среду Day.Az, местные СМИ сообщают, что в результате теракта 15 человек погибли и 45 получили ранения.
По предварительным данным, в храм вошли 3 вооруженных человека и открыли огонь. Согласно информации, двое боевиков задержаны, а один находится в розыске.
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