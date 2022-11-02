https://news.day.az/world/1508239.html Иран объявил войну Саудовской Аравии? - ВИДЕО
Иран объявил войну Саудовской Аравии? - ВИДЕО
Иран объявил войну Саудовской Аравии? Над мечетью Джамкаран поднят флаг возмездия.
Соответствующее видео распространяют в соцсетях. Официально причины поднятия флага не сообщали. Но считается, что это сигнал к объявлению войны.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В случае начала боевых действий, Саудовской Аравии понадобится помощь с вооружением.
Последний раз красный флаг был поднят, когда был убит Касем Сулеймани в 2020 году.
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