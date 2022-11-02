Иран объявил войну Саудовской Аравии? Над мечетью Джамкаран поднят флаг возмездия.

Соответствующее видео распространяют в соцсетях. Официально причины поднятия флага не сообщали. Но считается, что это сигнал к объявлению войны.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В случае начала боевых действий, Саудовской Аравии понадобится помощь с вооружением.

Последний раз красный флаг был поднят, когда был убит Касем Сулеймани в 2020 году.