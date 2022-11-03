В Москве недовольны работой посла в Армении Копыркина

В Москве крайне недовольны работой чрезвычайного и полномочного посла России в Армении Сергея Копыркина, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"По сообщению нашего дипломатического источника, на днях его вызвали в Москву, где с ним провели достаточно жесткий разговор. Копыркина осудили особенно за то, что он, по сути, в Армении не в состоянии реализовать проводимую Россией реальную политическую линию, и что поставленные перед ним конкретные задачи фактически не реализуются, в результате чего усиливаются антироссийские настроения.

Тот же источник сообщает, что и в МИД России, и в МИД РА существует мнение, что Сергей Копыркин - самый слабый посол России в Армении за всю историю", - пишут армянские СМИ.