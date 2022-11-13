На нефтяном заводе Ирана произошел пожар

Крупное возгорание произошло в воскресенье на территории нефтяного завода в промышленном городе Мобарак в провинции Исфахан, расположенной в центральной части страны. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство ISNA со ссылкой на местные службы безопасности.

По их данным, пожар охватил завод по производству автомобильного масла. В его тушении задействовано 20 бригад пожарных, сотрудники предприятия были экстренно эвакуированы. О возможных пострадавших информации пока не приводится.

Всего в населенном пункте, где произошло возгорание, насчитывается около 400 промышленных объектов.