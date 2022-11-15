Американские пилоты испытают беспилотник XQ-58A Valkyrie

Пилоты Военно-воздушных сил (ВВС) США испытают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Kratos XQ-58A Valkyrie, которые планируют использовать в качестве ведомых беспилотников истребителей следующего поколения. Об этом со ссылкой на ВВС США пишет Breaking Defense, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

40-я испытательная эскадрилья, расположенная на базе ВВС США Эглин, получила первый из двух беспилотников XQ-58A Valkyrie. Отмечается, что первый испытательный полет состоится в конце ноября.

Полеты беспилотника на базе Эглин с испытательным полигоном, который охватывает площадь около 100 тысяч квадратных морских миль, позволит американским ВВС оценить способность Valkyrie автономно действовать на больших расстояниях.