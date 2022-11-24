Жители иранского города не открыли торговые объекты

Жители иранского города Дивандере сегодня утром не открыли свои торговые объекты, продемонстрировав в культурной форме неповиновение.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

В данный момент аналогичная обстановка царит практически во всех городах страны.