https://news.day.az/world/1513960.html Жители иранского города не открыли торговые объекты - ВИДЕО
Жители иранского города не открыли торговые объекты - ВИДЕО
Жители иранского города Дивандере сегодня утром не открыли свои торговые объекты, продемонстрировав в культурной форме неповиновение.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
В данный момент аналогичная обстановка царит практически во всех городах страны.
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