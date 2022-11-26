Настоящая причина смерти Елизаветы II

Королевский биограф заявил, что в последние годы своей жизни Елизавета II "боролась с мучительным раком". Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщает Mirror.

Официальная причина смерти ее величества была указана как "старость", но королевский биограф и близкий друг принца Филиппа Джайлс Брандрет утверждает, что на самом деле жизнь монарха унесла редкая форма рака костного мозга.

"Я слышал, что у королевы была форма миеломы - рака костного мозга. Этот диагноз объясняет ее усталость, потерю веса и те "проблемы с подвижностью", о которых нам часто говорили в течение последнего года ее жизни. Наиболее распространенным симптомом миеломы является боль в костях, особенно в тазу и пояснице. На сегодняшний день лечения от этой формы рака не существует, но есть терапия, способная уменьшить тяжесть симптомов и продлить жизни на 2-3 года", - написал Брандрет в своей новой книге о Елизавете II.

Британская королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в своей резиденции в замке Балморал в Шотландии. После смерти королевы по закону новым монархом стал ее старший сын Чарльз.