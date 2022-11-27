Президент Кубы обсудил с турецкими компаниями вопрос инвестиций

Президент Кубы Мигель Диас-Канель встретился в субботу в Стамбуле с представителями турецкого бизнеса и обсудил с ними вопросы инвестиций в экономику острова, в частности, в энергетический сектор. Об этом сообщается на сайте правительства Кубы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В присутствии около 40 бизнесменов из евразийской страны, связанных с такими важными секторами, как энергетика, туризм, здравоохранение, авиация и текстильное производство, президент Кубы кратко рассказал о некоторых основных инвестициях, которые в настоящее время развиваются между Кубой и Турцией. <...> Он выделил контракт на выработку электроэнергии [турецкими] плавучими электростанциями, которых в настоящее время на Кубе насчитывается семь, <...> и использование возобновляемых источников энергии в целях повышения энергоэффективности", - говорится в тексте.

Президент отметил, что сотрудничество с турецкими компаниями в энергетическом секторе помогло Кубе справиться с нехваткой генерации в летний период.