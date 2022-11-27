В Сочи ливнями затопило несколько улиц - ВИДЕО
Переправа через ручей Чухук в Лазаревском районе Сочи и несколько улиц около многоквартирных домов оказались затопленными из-за сильных ливней. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ об этом сообщила администрация города.
"По состоянию на 10 утра 27 ноября на двух улицах Хостинского района наблюдается скопление воды рядом с многоквартирными домами, которую откачивают специалисты МУП "Водосток", - сказано в сообщении.
На размытой переправе через ручей Чухук, по сообщению администрации, уже восстанавливают насыпь.
В пресс-службе мэрии заявили, что умеренный дождь продолжится на территории Сочи до обеда.
В администрации заверили также, что опасности для населения и критической инфраструктуры города нет.
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