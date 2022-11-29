Депутаты бундестага пожаловались на холод
Обозреватель Der Spiegel Тим Нойман написал, что немецкие депутаты пожаловались на холод в бундестаге из-за экономии энергии на фоне дефицита газа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru
В статье говорится, что в кабинетах и залах заседаний температура 19 градусов, а коридоры и фойе не отапливаются вовсе.
Депутат от "Зеленых" Ренате Кюнаст отметила, что сидела в кабинете в пуховике, ходила, но все равно заработала насморк. По ее словам, администрация не контролирует ситуацию.
Журналист отметил, что другие парламентарии и сотрудники бундестага также жаловались на холод в помещениях.
Отмечается, что именно министр экономики ФРГ Роберт Хабек, состоящий в партии "Зеленые", представил в августе правительству закон об изменении правил энергосбережения. Согласно новому регламенту, к помещениям бундестага применяют те же нормы, что и к другим нежилым общественным зданиям.
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