Депутаты бундестага пожаловались на холод

Обозреватель Der Spiegel Тим Нойман написал, что немецкие депутаты пожаловались на холод в бундестаге из-за экономии энергии на фоне дефицита газа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

В статье говорится, что в кабинетах и залах заседаний температура 19 градусов, а коридоры и фойе не отапливаются вовсе.

Депутат от "Зеленых" Ренате Кюнаст отметила, что сидела в кабинете в пуховике, ходила, но все равно заработала насморк. По ее словам, администрация не контролирует ситуацию.

Журналист отметил, что другие парламентарии и сотрудники бундестага также жаловались на холод в помещениях.

Отмечается, что именно министр экономики ФРГ Роберт Хабек, состоящий в партии "Зеленые", представил в августе правительству закон об изменении правил энергосбережения. Согласно новому регламенту, к помещениям бундестага применяют те же нормы, что и к другим нежилым общественным зданиям.