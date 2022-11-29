Вулкан Котопахи начал извергаться в Эквадоре

Старейший вулкан Котопахи, молчавший 140 лет, проснулся в Эквадоре. Над кратером уже несколько часов стоит густой дым, а ближайшие населенные пункты готовят к эвакуации.

Власти страны всерьез опасаются, что извержение по силе может сравниться с Везувием.

Сейчас местные сейсмологи пытаются рассчитать, какие районы страны в максимальной опасности, а столичный аэропорт уже разослал предупреждения о возможной отмене рейсов.