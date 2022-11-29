Вулкан Котопахи начал извергаться в Эквадоре
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Старейший вулкан Котопахи, молчавший 140 лет, проснулся в Эквадоре. Над кратером уже несколько часов стоит густой дым, а ближайшие населенные пункты готовят к эвакуации. 

Власти страны всерьез опасаются, что извержение по силе может сравниться с Везувием. 

Сейчас местные сейсмологи пытаются рассчитать, какие районы страны в максимальной опасности, а столичный аэропорт уже разослал предупреждения о возможной отмене рейсов.